Lesmo piange il dottor Sordo, grande nome della politica e della medicina

Lutto e commozione per la scomparsa del dottor Sergio Sordo, 80 anni, grande nome della politica e della medicina. Chirurgo all’ospedale di Monza, era stato assessore e candidato sindaco di Lesmo.

Lesmo piange il dottor Sordo

Si è spento nella giornata di sabato il dottor Sergio Sordo, 80 anni, medico e chirurgo di grande fama, nonché uomo di spicco nel panorama politico lesmese. Nato a Trento nel 1940, Sordo si era presto spostato in Brianza, dove aveva avviato la propria carriera di medico di base. Negli anni a venire prese dimora a Monza, ergendosi a luminare della chirurgia tra le mura dell’ospedale cittadino e successivamente anche della clinica Zucchi.

La carriera politica

La stima incondizionata della sua comunità lo portò, una volta trasferitosi a Lesmo, ad affacciarsi sulla scena politica sotto la bandiera della Democrazia Cristiana e operò come assessore ai Lavori pubblici dal 1985 al 1990. Fece parte dell’Amministrazione comunale anche durante il successivo mandato dell’allora sindaco Giovanni Redaelli, fino al 1992, anno della repentina caduta della Giunta. Sordo si ripresentò poi alle elezioni anche nel 1993, stavolta come candidato sindaco del progetto «Centro Popolare», ma le urne non gli arrisero. Nel 1994 tentò anche il grande salto nella politica nazionale, candidandosi al Senato nella lista «Patto per l’Italia», senza fortuna. Come nel 1997, quando si ripresentò, come candidato consigliere, alla tornata elettorale del Comune di Lesmo, dalle quali uscì nuovamente sconfitto. Nel 2002, al termine del suo secondo mandato tra le fila della minoranza decise di lasciare l’attività politica, pur rimanendo sempre un valido punto di riferimento per i moderati del paese.

