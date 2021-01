Lesmo: schianto in via Ratti, donna soccorsa in gravi condizioni

Lesmo: schianto in via Ratti, donna di 68 anni soccorsa in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Schianto in via Ratti, donna soccorsa in gravi condizioni

Momenti di grande paura a Lesmo poco dopo le 13.30 di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, quando due auto si sono scontrate in via Ratti, lungo la strada che porta verso il Comune di Camparada. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che due auto si siano scontrate tra loro, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia incessante. Lo schianto è stato particolarmente violento: ad avere la peggio, una donna di 68 anni, soccorsa in gravi condizioni.

Ambulanza in codice rosso

Sul posto è giunta un’ambulanza dei Volontari di Cornate. Inizialmente le condizioni della donna ferita non sono apparse gravi, ma ben presto la situazione è peggiorata, tanto da rendersi necessario il trasferimento in codice rosso verso il più vicino ospedale. In via Ratti sono sopraggiunti anche una pattuglia dei vigili del comando di Lesmo e Camparada: a loro il compito di fare piena luce su quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità.