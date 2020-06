Lesmo: scontro auto-moto, centauro in ospedale

Attimi di paura a Lesmo poco dopo le 9, quando un centauro è finito in ospedale dopo uno scontro tra la sua moto e un’auto.

I fatti

L’incidente è accaduto lungo via Marconi, all’altezza dell’incrocio con via Morganti, a due passi da piazza Roma. L’auto, una “Mini”, era in procinto di svoltare in direzione del centro storico, quando è entrata in collisione con lo scooter del 61enne che ha avuto la peggio. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse troppo serie, visto che comunque la macchina era praticamente ferma al momento dello scontro.

Dinamica al vaglio

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari dell’Avps di Vimercate che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare il ferito in ospedale: per lui lievi ferite e contusioni, ma ovviamente tanta paura. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale del comando di Lesmo, che in questo momento, oltre a dirigere le operazioni di smaltimento del traffico sulla Provinciale, stanno verificando l’esatta dinamica del sinistro per verificare le eventuali responsabilità dei coinvolti.