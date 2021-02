Lesmo: tutto pronto per l’inaugurazione della nuova casa dell’acqua. Il distributore è stato installato nei giorni scorsi da Brianzacque a Gerno, in via Volta.

Lesmo: tutto pronto per l’inaugurazione della casa dell’acqua

Verrà inaugurata domenica 14 febbraio alle 10.30 la nuova casa dell’acqua che Brianzacque, l’ente gestore della rete idrica comunale, ha provveduto a installare nei giorni scorsi in via Volta a Gerno, nella piazzetta antistante le case comunali. Una breve cerimonia simbolica, nel rispetto delle normative anti-Covid, che aprirà ufficialmente i rubinetti del distributore in grado di fornire acqua alla spina, nelle versioni liscia e gassata, a temperatura ambiente o refrigerata. Per i primi periodi il servizio sarà gratuito, mentre successivamente gli utenti dovranno munirsi dell’apposita tessera, disponibile presso gli uffici comunali.

Acqua a chilometro zero

Verrà erogata acqua di rete, la stessa dell’acquedotto ulteriormente sterilizzata per migliorarne il sapore conservandone le qualità organolettiche. A garantire la qualità della risorsa idrica distribuita, saranno i controlli frequenti e accurati dei laboratori di Brianzacque che godono del marchio Accredia e dell’Ats competente. L’acqua distribuita è a chilometro zero e contribuisce a promuovere il concetto di sostenibilità, garantendo un risparmio economico e un guadagno ecologico.