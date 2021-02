Lettori, coristi e baristi: le parrocchie di Villasanta cercano volontari

Lettori, coristi e baristi: la comunità pastorale “Madonna dell’Aiuto” di Villasanta cerca volontari.

Accorato appello quello lanciato nei giorni scorsi dal parroco don Alessandro Chiesa insieme agli altri sacerdoti e ai membri del Consiglio pastorale.

Il sacerdote e i laici hanno dato il via ad una campagna a tappeto, in tutte le chiese della comunità, per cercare forze nuove nei vari servizi parrocchiali.

Da qui è nata l’idea di preparare un modulo ad hoc che gli aspiranti volontari dovranno compilare e riconsegnare entro domenica 14 febbraio negli appositi cestini ubicati nelle chiese.

Volontariato in tre ambiti specifici

L’invito è rivolto a tre ambiti specifici: “liturgico”, “caritativo” e “del servizio”.

Per quanto riguarda il primo si tratta di trovare fedeli che possano occuparsi del ministero del lettorato, incaricati per il ritiro delle offerte, voce guida e animatori musicali.

L’ambito caritativo contempla diverse figure, tra le quali: centro di ascolto (a cui le persone possono esporre i propri bisogni), distribuzione di alimenti (gestito dal Banco Alimentare con la consegna mensile dei viveri) e gruppo missionario (tiene viva l’attenzione missionaria della comunità verso i paesi più poveri).

Infine non poteva mancare la richiesta per le pulizie delle chiese e negli oratori, il servizio bar all’Unione e in oratorio.

“Fatevi avanti”