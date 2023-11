L'ex primario Norberto Confalonieri assolto dall'accusa di corruzione

L'ex primario di Ortopedia del Cto-Pini di Milano, Norberto Confalonieri, di Seregno, è stato assolto dall'accusa di corruzione. La sentenza della Corte d'Appello di Milano è arrivata poco fa. L'inchiesta della Guardia di Finanza che lo aveva coinvolto risale al 2017.

Ex primario assolto in Appello

"Il fatto non sussiste". Questa la decisione della Corte d'Appello nei confronti dell'ex primario del Cto-Pini, Norberto Confalonieri, che ha ribaltato così la sentenza di primo grado emessa dalla quarta sezione del Tribunale di Milano. Il noto chirurgo ortopedico seregnese di 68 anni a gennaio 2021 era stato condannato a sei anni e mezzo per corruzione, secondo l'accusa per aver favorito l’acquisto di protesi (soprattutto delle ginocchia) dell’azienda Johnson & Johnson in cambio di utilità, come la partecipazione a trasmissioni televisive e convegni pagati, con un ritorno d’immagine che gli avrebbe permesso di aumentare le operazioni nella clinica privata nella quale lavorava.

Prosciolto in primo grado dall'accusa di lesioni

In primo grado il medico era stato invece prosciolto per il reato, che gli era stato contestato, di lesioni su due pazienti, con la formula del "non doversi procedere". Il professore, considerato un luminare nella chirurgia robotica computer assistita, ha sempre respinto ogni addebito in sede penale.