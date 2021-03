L’ex sindaco si candida alle elezioni di Roma con “Nerone”

L’ex sindaco di Aicurzio “Gaio Clinio Mecenate», al secolo Gianmarino Colnago, si candida alle elezioni di Roma con Nerone ed è pronto “marciare” su Roma per conquistare il Campidoglio.

Non è una battuta. Colnago, grande appassionato di storia, è ufficialmente pronto a correre alle prossime elezioni di ottobre per ottenere un seggio in Campidoglio. Sì, avete capito bene.

Anima del “Gruppo storico romano”

L’ex primo cittadino, che ha guidato il paese dal 2014 al 2019, e anima del Gruppo storico romano, abbandonata la politica cittadina, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura, questa volta tutta capitolina, entrando nella civica “Lista Nerone” che ha al suo interno tutti gli esponenti del “Movimento Storico Romano”.

Stiamo parlando di un sodalizio, fondato ben 26 anni fa da Sergio Iacomoni, alias Nerone (durante la parata del Natale di Roma veste i panni del famigerato imperatore romano, mentre Colnago quelli di Mecenate), il candidato sindaco della civica.

