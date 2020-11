Lezione fuori da scuola per dire no alla DAD

Due studenti 13enni della scuola media Calvino di Vimercate hanno deciso di fare lezione fuori da scuola per dire no alla didattica a distanza.

La lezione è fuori da scuola

Vogliono tornare in classe a fare lezione e lo vogliono fare insieme ai loro compagni di classe. E’ partita martedì la protesta pacifica di due ragazzi di terza media delle scuole Calvino a Vimercate che hanno portato il proprio banco pieghevole e si sono seduti fuori dai cancelli della loro scuola per seguire le lezioni di didattica a distanza. Dopo la prima ora seguita da casa per evitare di intralciare l’ingresso delle prime nello stabile, alle 9 sono arrivati con il loro computer e sfruttando la connessione hotspot del telefono si sono collegati con i loro compagni e i docenti che faranno lezione durante la mattinata.

Obiettivo: tornare a fare didattica in classe

Nonostante una mattina fredda, approfittando dei primi raggi di sole, si sono messi con le cuffie davanti al computer e ci resteranno fino quasi alle 14, con i genitori che si alterneranno a controllare che vada tutto bene: durante la mattinata saranno diverse le lezioni che seguiranno e fra queste anche quella di educazione fisica che di solito svolgevano all’interno delle loro case. Alcuni professori, in classe per le lezioni alle classi prime, salutano dalla finestra i ragazzi che si trovano sul marciapiede del piazzale:

“Vogliamo tornare in classe a fare lezione – ci spiega uno dei due ragazzi presenti – Ci sono compagni di classe che da casa hanno problemi di connessione e spesso perdono parte della lezione o chi ha problemi di discalculia e con la Dad trova ancora maggiore difficoltà. Speriamo di poter avere nuovi compagni qui con noi e far si che che questa situazione cambi al più presto”.

