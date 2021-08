Liberata la studentessa di Vimercate prigioniera in Marocco. Ikram Nazih era stata incarcerata lo scorso giugno per una vignetta satirica pubblicata su Facebook.

A dare l'annuncio della liberazione è stata la Farnesina, attraverso le parole del sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola da Marrakech.

Da quanto appreso, pare che proprio in questi minuti il console generale stia andando a prendere la giovane.

Anche il deputato della Lega Massimiliano Capitanio ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per la scarcerazione di Ikram Nazih.

"La notizia della librazione di Ikram Nazih arriva come un raggio di sole atteso e meraviglioso - dischiara l'esponente del Carroccio - Finalmente la giovane studentessa nata a Vimercate torna a rivedere la luce e a riabbracciare i propri cari dopo un'esperienza terribile e dolorosa. L'udienza di Appello ha potuto ridare il giusto peso alla vicenda, anche grazie all'encomiabile lavoro della diplomazia italiana, a partire dal ruolo svolto dall'ambasciatore in Marocco, Armando Barucco. Ora ci auguriamo che, nel rispetto della religione e dell'autonomia di ogni Stato, vicende come queste non debbano ripetersi mai più: i nostri giovani hanno diritto a un futuro di libertà".