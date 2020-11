Liceo Majorana di Desio: posata la copertura della palestra FOTO

Proseguono spediti i lavori nel cantiere aperto dalla Provincia di Monza e Brianza presso il Liceo Majorana di Desio. Il cantiere porterà alla realizzazione di una tensostruttura ad uso palestra.

Liceo Majorana di Desio: posata la copertura della palestra

Nei giorni scorsi presso l’istituto scolastico è stata posata la copertura in legno lamellare composta da 9 arcate poligonali su una sagoma dalle dimensioni 23 x 32m ideale come campo da basket e da pallavolo.

La Struttura a copertura del campo da gioco avrà le seguenti dimensioni: larghezza 22 m; lunghezza 32m; altezza complessiva 12 m: all’interno potranno essere realizzati campi per la pallacanestro e la pallavolo regolamentari.

Sarà realizzata in legno lamellare con copertura con telo di PVC, sarà riscaldata ad aria e dotata di impianto di illuminazione a Led, luci di segnalazione uscite, luci di emergenza.

“In pochi mesi dalla carta alle opere”

“Questo cantiere è una prova che anche in momenti di grande crisi le pubbliche amministrazioni possono supportare l’economia e il lavoro: in pochi mesi siamo riusciti a preparare il progetto e passare dalla carta alle opere senza perdere tempo e senza fermarci, nonostante la ripresa dell’emergenza sanitaria. Con tutte le dovute precauzioni per fare lavorare gli operari in sicurezza, in poco meno di un mese è stata posata la copertura e manca davvero poco per consegnare la tensostruttura agli studenti del Majorana che ci auguriamo possano tornare al più presto in classe. Vogliamo dare un messaggio positivo: questo ente continua a lavorare per migliorare gli edifici scolastici perché la scuola è, e sarà sempre, una delle nostre priorità. Mi piace considerare la palestra il simbolo del Restart della scuole.” – commenta il Presidente Luca Santambrogio.

L’importo dei lavori previsti per la realizzazione della tensostruttura è di circa 817.000 mila euro di cui 350.000,00 finanziati dal Miur e il resto dalla Provincia MB.

I fondi Miur derivano dal fondo delle emergenze per l’edilizia scolastica assegnato a Province, Città metropolitane e Comuni.

TORNA ALLA HOME