Lieve malore a Desio per una 48enne

Lieve malore in strada a Desio per una 48enne. La donna è stata soccorsa dai volontari della croce verde lissonese e trasportata in ospedale a Desio.

Malore a Desio

I volontari della croce verde lissonese sono intervenuti nella notte tra domenica e lunedì 17 febbraio, a Desio, in via Sicilia, per soccorrere una donna colpita da malore in strada. In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorsi sono scattati poco dopo l’una. Dopo aver raggiunto via Sicilia i volontari hanno prestato le prime cure alla 48enne, le cui condizioni, fortunatamente, sono apparse subito non preoccupanti. La donna è stata poi trasportata all’Ospedale di Desio per ulteriori accertamenti.

I soccorsi nella serata di ieri

Nella serata di ieri, domenica, segnaliamo anche un incidente stradale avvenuto a Monza, in via Baradello, intorno alle 23. Si tratterebbe di una caduta da moto in cui sono rimaste coinvolte due persone: una 41enne e un 43enne. Fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Sempre nella serata di ieri, a Lissone in via Bernini, è stato soccorso un 50enne che avrebbe accusato un malore a seguito di una intossicazione da farmaci. Sul posto, intorno ella 22.15, sono accorsi i volontari della croce bianca di Besana e i Carabinieri della compagnia di Desio. Il 50enne è stato accompagnato in ospedale a Monza in codice verde.