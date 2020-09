Ligabue a Triuggio nel Bosco del Chignolo

Luciano Ligabue a Triuggio, al Bosco del Chignolo, ha girato il video del suo nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni”.

Liguabue a Triuggio

L’angolo verde brianzolo è diventato famoso grazie al video girato dal noto cantautore Luciano Ligabue che lo ha scelto come location. Il nuovo singolo ” La ragazza dei tuoi sogni” è stato presentato in anteprima ieri sera (giovedì 10 settembre) su Rai Uno, andato poi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte. Il rocker torna alla musica a un anno di distanza dall’ultimo disco di inediti “Start”: il prossimo anno festeggerà 30 anni di carriera.

Cantautore

Noto con il soprannome Liga, il cantautore è nato a Correggio il 13 marzo 1960. E’ chitarrista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico. Oltre a essere uno degli artisti italiani di maggior successo. Nella sua carriera ha ricevuto due Targhe Tenco, un Premio Tenco, e premi per il valore musical-letterario. Ha vinto inoltre più di sessanta premi per la sua attività musicale, cinque premi per l’attività di scrittore e dodici onorificenze per la sua attività cinematografica.

Anche i Club Dogo al Chignolo

Non è la prima volta che il Bosco del Chignolo viene scelto come location per girare video. Prima è toccato ai Club Dogo, gruppo musicale hip hop italiano, formatosi a Milano nel 2002, che hanno girato “Lisa”, una delle canzoni più apprezzate del trio hip-hop milanese.

