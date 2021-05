Limbiate: 20enne finisce in ospedale dopo un investimento. L’incidente è avvenuto in viale dei Mille intorno alle 16. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Momenti di preoccupazione nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 maggio, in viale dei Mille a Limbiate. Qui intorno alle 16 una giovane di 20 anni, in base a quanto riportato sul sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, è stata investita all’altezza del civico 50.

Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono giunti i volontari della Croce argenti di Limbiate e l’automedica. Inizialmente le condizioni della giovane sono apparse molto gravi ma fortunatamente dopo i primi accertamenti medici il peggio è stato scongiurato e la giovane è stata trasportata in ospedale in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Limbiate.