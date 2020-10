Limbiate, alunni positivi alla primaria Marco Polo e alla media Verga: 4 classi a casa. Il dirigente: “Situazione sotto controllo”.

Alunni positivi alla primaria Marco Polo e alla media Verga

Rientrate due classi alla primaria Don Milani, ne sono entrate in isolamento altre quattro nelle scuole dell’Istituto Comprensivo Fratelli Cervi: tre alla media Verga e una alla primaria Marco Polo, a Ceresolo.

L’annuncio è stato dato nel fine settimana dall’Amministrazione Comunale: sabato si è appreso che gli alunni della prima classe della Verga dove è stato trovato uno studente positivo al Covid resteranno in isolamento domiciliare fino al 16 ottobre; quindi, se anche il secondo tampone sarà negativo torneranno a scuola lunedì 19. I professori invece, a fronte del tampone negativo, possono continuare le attività in presenza.

Domenica invece, la comunicazione che altre due classi della Verga sono in quarantena e pure una classe della primaria di via Bellaria.

“La situazione è sotto controllo – ha premesso il dirigente scolastico del Comprensivo Fratelli Cervi, Alberto Sedini – stiamo seguendo le disposizioni di Ats, tutti gli studenti sono stati sottoposti al tampone e anche gli insegnanti, gli ultimi proprio questa mattina (ieri, lunedì). Per i ragazzi a casa abbiamo iniziato le lezioni con la didattica a distanza”.

TORNA ALLA HOME