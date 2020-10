Limbiate: frasi volgari alle bambine all’uscita da scuola. Denunciato un 74enne. Ad allertare la Polizia locale sono stati i genitori.

Davvero un episodio deplorevole quello accaduto a Limbiate nei giorni scorsi. Un 74enne è stato denunciato dopo essere stato visto fuori da una scuola elementare intento ad avvicinare ripetutamente le bambine, all’uscita dall’istituto, per poi rivolgere loro frasi volgari a scopo sessuale.

Gli agenti, in servizio proprio presso le scuole durante l’orario di uscita dei bambini, sono stati subito allertati da alcuni genitori. L’uomo 74 anni, italiano e residente in città, è stato denunciato per molestie alla Procura della Repubblica.

