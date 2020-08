Limbiate: i Carabinieri arrestano 37enne per maltrattamenti in famiglia

I militari della Stazione di Limbiate hanno arrestato in flagranza un 37enne del luogo responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Arrestato un 37enne per maltrattamenti in famiglia

Tutto ha avuto inizio da una richiesta al 112 pervenuta la sera del 14 agosto, da parte del padre dell’uomo, che ancora convive con entrambi i genitori.

L’anziano segnalava l’ennesimo scatto d’ira e di violenza posto in essere dal figlio nei confronti suoi e della moglie.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di sorprendere il 37enne ancora all’interno dell’abitazione, in forte stato di aggressiva agitazione, il quale, nonostante la presenza dei militari, continuava a minacciare i genitori accusandoli di non provvedere alle sue “esigenze”.

In passato si erano già verificati interventi analoghi e risultano anche denunce sporte dai genitori: il drammatico contesto famigliare trae origine dalla tossicodipendenza del 37enne che, privo di occupazione, è solito costringere e maltrattare i genitori per farsi consegnare i soldi per l’acquisto di stupefacenti. L’uomo si trova ora ristretto presso il carcere di San Vittore.

