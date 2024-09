Limbiate: malore alla guida, il pensionato non ce l'ha fatta. Il 76enne residente a Limbiate è spirato poco dopo l'arrivo in ospedale

Il grave malore

Non ce l'ha fatta il pensionato di 76 anni che ieri pomeriggio, giovedì, stava percorrendo alla guida della sua auto via Matteotti a Limbiate quando ha accusato un malore improvviso. Le condizioni dell'anziano, residente a Limbiate, sono sembrate subito molto gravi, quindi l'arrivo dei soccorsi in codice rosso e l'avvio delle manovre di rianimazione.

Il decesso in ospedale

Nonostante la corsa in ospedale con l'ambulanza della Croce Viola di Cesate e i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, il 76enne è spirato poco dopo l'arrivo al Pronto soccorso del nosocomio di Garbagnate Milanese.