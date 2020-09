Limbiate: nella notte a fuoco quattro auto in un parcheggio FOTO

Limbiate: nella notte a fuoco 4 auto in un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri che ora indagano sulle cause.

Intervento dei Vigili del fuoco di Desio e Bovisio Masciago la notte scorsa a Limbiate, in via Monte Sabotino. Erano circa le tre e trenta quando è scattato l’allarme per la presenza, in un parcheggio, di alcune vetture a fuoco. Nonostante l’intervento dei pompieri due auto sono andate completamente distrutte mentre altre due solo parzialmente. Non si registrano feriti. I Carabinieri di Desio intervenuti sul posto assieme ai Vigili del fuoco indagano ora sulle cause che hanno provocato l’incendio.

