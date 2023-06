Limbiate piange il dottor Mario Zucchiatti. Si è spento a 75 anni, è stato medico di famiglia, consigliere comunale e volontario

Limbiate piange il dottor Zucchiatti

Un medico di famiglia sempre presente e disponibile per i suoi pazienti, che ha dedicato anche il tempo libero alla propria comunità, nell’ambito del sociale e della politica. Ha dato tanto alla sua Limbiate il dottor Mario Zucchiatti, venuto a mancare all’età di 75 anni.

Per decenni al servizio dei suoi pazienti

Era conosciutissimo per la sua professione di medico di Medicina generale, attività che ha svolto con passione e dedizione dall’inizio degli anni Ottanta fino al 2017, anno in cui è andato in pensione. Il suo studio storico era a Mombello, poi quando hanno iniziato a crearsi gli studi medici associati si è trasferito insieme ad alcuni colleghi nei locali di via Piave.

La professione medica come una missione

"Era nato per fare il medico - hanno raccontato la moglie Elena e il figlio Paolo - viveva la sua professione come una missione, ha sempre cercato di fare il massimo per i suoi pazienti, era un medico vecchio stampo, sempre disponibile anche nei festivi e la notte se era necessario. La sua era una dedizione totale".

L'impegno politico

Oltre all’impegno di medico, Zucchiatti ha coltivato una forte passione politica. Agli inizi degli anni Novanta è stato tra i fondatori della lista civica Limbiate sì, diventato poi Sì per Limbiate. E’ stato anche consigliere (l'ultima volta dal 2016 al 2021 con la lista Limbiate solidale) e presidente del Consiglio comunale. Fu tra i primi, insieme a un altro storico medico della città, Raffaele De Luca, a porre la questione dei medici di famiglia che andavano in pensione e non venivano sostituiti, prospettando le gravi criticità che oggi stanno vivendo molti cittadini di Limbiate. Fino a qualche anno fa è stato impegnato come volontario per la cura del verde degli spazi pubblici.

L'ex Cral Antonini era la sua seconda casa

Zucchiatti era particolarmente legato all’area ex Cral Antonini di Mombello, la sua seconda casa, un luogo che frequentava fin da quando era ragazzino per giocare a tennis. Aveva ricoperto anche il ruolo di vicepresidente dell’associazione di tennis che da anni gestisci i campi. Aveva accolto con molto entusiasmo il progetto di riqualificazione che ha in mente l’Amministrazione comunale.