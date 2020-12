L’infermiere scrive una canzone per malati di Covid e sanitari (ascolta il brano)

L’infermiere scrive una canzone per malati di Covid e sanitari.

Una canzone per omaggiare non solo i malati di Covid-19 che hanno sconfitto la malattia, ma anche quelli che sono volati in cielo, oltre ai colleghi sanitari che ogni giorno scendono in campo nelle corsie degli ospedali per battersi contro la pandemia.

Brano scritto da un villasantese

Il brano, intitolato non a caso “Angels”, è stato scritto e musicato dal 56enne villasantese Diego Fascilla, operatore socio sanitario all’ospedale di Vimercate.

L’infermiere svolge questo lavoro dal febbraio di quest’anno e il suo battesimo di fuoco è stata proprio la pandemia, che l’ha visto impegnato sia nel Pronto soccorso del nosocomio vimercatese che nel reparto di terapia intensiva.

