L’Inps chiude a Cesano e si sposta a Desio

L’Inps chiude a Cesano Maderno e si sposta a Desio. La decisione è della direzione generale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.

La direzione regionale dell’Inps ha deciso che, dal giorno 16 ottobre 2020, l’agenzia di Cesano Maderno, in via Padre Boga, sia chiusa per inagibilità della struttura vista l’impossibilità di riscaldare i locali. La caldaia si è infatti rotta e la proprietà del’immobile, che da tempo ha deciso di non rinnovare il contratto d’affitto all’agenzia, si rifiuta di sostituirla.

Il trasferimento dal 19 ottobre

Fatte la valutazioni del caso, la direzione regionale ha quindi disposto che l’agenzia di Cesano Maderno dal 19 ottobre 2020 opererà, in via transitoria, nei locali della vicina agenzia di Desio, i cui spazi sono in grado di ospitare colleghi e utenza. Questo nell’attesa della della predisposizione dei locali di via Fermi dove, in base agli accordi di febbraio 2019 con il Comune di Cesano Maderno, dovrebbe essere trasferita la nuova sede dell’agenzia.



Il “caso” in Consiglio comunale

Venuto a conoscenza dell’imminente trasloco, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Michele Santoro, annuncia un’interpellanza per la prossima seduta: “Il Comune ha perso tempo prezioso e Cesano ora rischia di perdere l’agenzia Inps dopo 25 anni”. All’agenzia di via Boga fanno capo, oltre a Cesano, anche Cogliate, Ceriano Laghetto, Lazzate, Misinto, Limbiate, Barlassina, Seveso e Lentate.