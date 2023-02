L'interferenza che blocca la via: Capitan Ventosa a Tregasio

Capitan Ventosa a Tregasio, frazione di Triuggio, per risolvere un problema di interferenze.

Capitan Ventosa a Tregasio

E' da qualche mese che telecomandi per cancelli carrai, cancelletti, automobili e antifurti non funzionano come dovrebbero per via di qualche interferenza. Così i residenti di via Dei Tigli, a Tregasio, hanno chiesto l'intervento di Capitan Ventosa, l'inviato di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Canale 5. Questa mattina (mercoledì 15 febbraio 2023) Capitan Ventosa e i suoi tecnici si sono aggirati nella zona per tentare di scoprire cosa crea l'interferenza che di fatto "neutralizza" i vari dispositivi della zona, rendendoli a volte inutilizzabili.

Intervento in via Dei Tigli

Questa mattina il “supereroe” vestito di giallo ha intervistato alcuni residenti nella via per raccogliere le problematiche e ha svolto delle indagini per cercare di risalire all'origine delle interferenze. Si attende dunque nei prossimi giorni, l'uscita del servizio che andrà in onda su Canale 5.