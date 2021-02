Liquami fognari e topi nelle case popolari di Vimercate. L’allarme lanciato dalla sezione locale di Fratelli d’Italia: “Potenziale minaccia per la salute”.

La denuncia di Fratelli d’Italia

A denunciare la precaria situazione in cui versano i complessi residenziali di via San Gerolamo e di via Moriano è la sezione di Vimercate di Fratelli d’Italia.

“Nella giornata di domenica 14 febbraio 2021 i liquami fognari hanno strabordato all’interno delle abitazioni popolari site in via San Gerolamo – spiega il responsabile Edilizia Popolare ed Ambiente Mauro Riva – I residenti hanno immediatamente allarmato i vigili del fuoco ma i tecnici mandati dall’Aler hanno eseguito le operazioni di spurgo solo nella giornata di lunedì, costringendo gli inquilini ad una notte disturbata dagli insopportabili miasmi delle fogne. Il problema più grave, però, non è rappresentato dal fatto che i tecnici abbiano effettuato l’intervento con diverse ore di ritardo, ma che l’azione di questi ultimi non sia stata repentinamente seguita da un’indagine delle autorità comunali sul malfunzionamento delle fognature. Si nutrono seri dubbi sull’efficacia della manutenzione ordinaria”.

“Urge una derattizzazione”

Quello dei liquami fognari non è però l’unica problematica messa in evidenza da Riva. L’esponente di Fratelli d’Italia, infatti, ha messo in luce anche la necessità di procedere rapidamente a una derattizzazione.