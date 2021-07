Intervento nella notte a Lissone per soccorrere un 18enne coinvolto in una caduta.

Lissone, 18enne soccorso per una caduta

L'intervento è scattato intorno all'una e trenta e i volontari della Croce verde di Lissone si sono portati in zona Aliprandi, in via Deledda. Il 18enne, subito assistito dagli operatori del 118, non ha riportato serie conseguenze. Ad ogni modo, dopo le cure del caso, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio per gli accertamenti del caso.

Intossicazione da alcol a Vimercate

Intorno a mezzanotte invece i volontari di Avps Vimercate hanno soccorso una donna di 55 anni in via da Vinci a Vimercate. La 55enne si è sentita male dopo qualche bicchiere di troppo: fortunatamente dopo l'arrivo dei sanitari la donna si è ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Caduta a Bovisio

Infine, poco prima delle 23.30 segnaliamo l'intervento della Croce bianca di Cesano Maderno per una 15enne caduta in bicicletta. La ragazzina è stata raggiunta in via Paganini e poi trasportata in codice verde all'ospedale di Garbagnate Milanese.