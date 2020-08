L’istituto Jean Monnet piange il prof Roberto Sinigaglia

L’istituto Jean Monnet di Mariano Comense piange il prof Roberto Sinigaglia, i funerali verranno celebrati oggi, martedì 11 agosto, alle 15 a Cermenate, in provincia di Como.

Ad annunciare la scomparsa del professor Sinigaglia è stato proprio il dirigente scolastico dell’istituto scolastico di Mariano Comense, frequentato anche da diversi ragazzi che risiedono nei paesi a nord della Provincia di Monza e Brianza. Mariano confina infatti con il nostro territorio.

Il professor Roberto Sinigaglia, 60 anni, ne avrebbe compiuti 61 il prossimo 30 settembre, era malato da tempo. Era insegnante in Scienze e tecnica delle costruzioni, tecnologia e grafica.

“Con grande tristezza comunico a tutta la comunità scolastica del Jean Monnet che è mancato il Prof. Roberto Sinigaglia.. E’ stato docente serio e determinato in classe, generoso e leale con colleghi e amici, combattivo e coraggioso di fronte alla malattia, solare, arguto e ironico nella vita – ha ricordato il dirigente scolastico Leonarda Spagnolo – Lo ringraziamo tutti per il significativo contributo professionale che ha dato alla scuola, sempre presente e desideroso di stare con i “suoi” alunni che, come mi ripeteva spesso, con la loro freschezza gli davano una grande forza. Lascia in noi tutti un grande vuoto, ci mancherà! Tutto il mio e il nostro cordoglio ai figli e alla sua famiglia”.