Lite ad Agrate, accoltellato un 51enne all’interno di un’azienda.

Accoltellato un 51enne

Accoltellato un 51enne durante una lite. L’episodio è accaduto ieri sera (sabato 28 marzo 2020) ad Agrate Brianza, in via Euripide. Erano da poco passate le 21 quando è partita la chiamata all’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza che ha classificato l’intervento come aggressione. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate.

Lite degenerata in accoltellamento

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle autorità compenti, l’aggressione è avvenuta all’interno di un’azienda di trasporti e ha coinvolto due cittadini di nazionalità rumena. Uno dei due ha afferrato un grosso coltello da cucina, durante una lite scoppiata per futili motivi, e ha colpito al torace il connazionale 51enne. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Villasanta e l’automedica, attivate in codice rosso.

I soccorsi

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita, i medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni. L’aggressore, 54enne, autore del gesto, è accusato di lesione personale aggravata.

