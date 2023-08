Lite di Ferragosto finisce a coltellate: 42enne in gravi condizioni

L'alcol è sicuramente una delle concause della lite esplosa ieri pomeriggio, nel giorno di Ferragosto, in un distributore di benzina di Cassano d'Adda. La discussione tra due conoscenti, entrambi residenti a Vimercate, è degenerata e dalle parole si è passati ai fatti: uno dei due ha estratto una lama e ha colpito il rivale al torace. Un 42enne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele.

Lite di Ferragosto finisce a coltellate

A riportare la notizia sono i colleghi di Prima La Martesana. Erano circa le 17.30 di ieri, martedì 15 agosto 2023, quando è arrivata la chiamata al numero unico di emergenza: nei pressi del distributore che si trova di fronte all'area commerciale di piazza Gobetti un uomo era rimasto gravemente ferito da un colpo di arma da taglio. Immediato l'intervento in codice rosso di un'ambulanza e dell'automedica per prestare le prime cure al 42enne le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. L'uomo è stato medicato e trasportato in codice rosso al San Raffaele di Segrate.

Sul posto i Carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Pioltello che hanno ascoltato le testimonianza dei presenti per ricostruire quanto accaduto. Alla base del ferimento un litigio tra conoscenti, residenti a Vimercate, che avevano trascorso la giornata di Ferragosto insieme. Le cause sono ancora da chiarire, ciò che è apparso evidente era chele persone coinvolte avevano consumato grandi quantità di alcol tali da alterare il loro stato psicofisico.

Dalle parole ai fatti

Dopo la mangiata avevano deciso di spostarsi a Cassano d'Adda per fare un bagno lungo il fiume, ma non hanno mai raggiunto la loro destinazione. Perché nei pressi del distributore hanno discusso violentemente e uno dei due ha estratto un'arma e colpito al torace il 42enne rimasto ferito. I Carabinieri si sono messi subito sulle tracce dell'aggressore che è stato fermato e resta a disposizione della Procura di Monza.