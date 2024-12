Lite fuori dal supermercato, 34enne aggredito con una mazza da baseball

Colpito alla testa con una mazza da baseball al termine di una lite scoppiata fuori dal supermercato di Macherio.

Aggredito con una mazza da baseball

L'episodio è accaduto ieri pomeriggio (domenica 15 dicembre 2024) nel parcheggio dell'Esselunga di Macherio, in via Volta. Stando alle prime ricostruzioni, una lite sarebbe degenerata in aggressione, scaturita per motivi ancora da accertare. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 quando è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza, attivata in codice rosso per soccorrere un uomo di 34 anni gravemente ferito alla testa.

Rissa fuori dal supermercato

Una lite finita con un uomo di 34 anni, residente a Macherio, portato in ospedale in codice giallo, dopo aver ricevuto un violento colpo in testa con una mazza da baseball. Nella rissa sarebbero coinvolti sia ragazzi che adulti: sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Biassono, intervenuti sul posto, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dagli insulti verbali si sarebbe poi passati a minacce e spintoni, fino alla brutale aggressione. Un chiarimento della vicenda dovrebbe arrivare a breve grazie agli accertamenti dei militari, giusti sul posto per i rilievi e le testimonianze del caso.

Le indagini

Tempestivo l'intervento dei Carabinieri di Biassono a seguito della lite. L'attività dei militari, competenti sul territorio di Macherio, ha permesso di rintracciare gli autori della rissa grazie anche alle immagini esterne del sistema di videosorveglianza del supermercato.

Sul posto, a soccorrere il 34enne, sono intervenute l'ambulanza della Croce Verde di Lissone e l'automedica, attivate in codice rosso. L'uomo è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata in Terapia intensiva per delle fratture al cranio.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno arrestato ancora nella flagranza di reato due persone, un 53enne già noto alle Forze dell’Ordine e un 18enne residenti a Macherio. Successivamente, le attività di ricerca hanno permesso di rintracciare e sottoporre a fermo di polizia giudiziaria una terza persona, un 20enne, anch’egli residente a Macherio, individuata come colui che ha materialmente utilizzato la mazza da baseball durante l’aggressione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, il 53enne e il 20enne sono stati rinchiusi nella Casa Circondariale di Monza, mentre il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri partecipanti all’aggressione e ricostruire completamente la dinamica dei fatti.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 17 dicembre 2024.