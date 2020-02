Lite in discarica, intervengono i carabinieri

Lite in discarica a Desio, intervengono i carabinieri. E’ accaduto intorno alle 11.30 alla piattaforma ecologica di via Einaudi.

A quanto risulta si sarebbe trattato di un’accesa discussione tra stranieri per decidere chi doveva scaricare per prima il materiale alla piattaforma ecologica. Un diverbio sedato grazie all’arrivo dei Carabinieri. La richiesta d’intervento è giunta al 118 poco dopo le 11.30. Giallo il codice con cui è stata attivata l’uscita dei soccorritori in via Einaudi per prestare le cure. Una volta sul posto gli uomini dell’Arma hanno cercato di ricostruire l’accaduto, mentre i sanitari hanno soccorso un 50enne che si è sentito male ma non è poi stato trasportato in ospedale.

