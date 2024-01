Lite in famiglia rischia di finire in tragedia: intervengono i Carabinieri. Attimi di paura mercoledì sera in un'abitazione di Concorezzo, dove un uomo con disturbi del comportamento si è auto-inferto delle ferite da taglio durante una discussione con un famigliare.

Litigio per futili motivi

Un litigio scoppiato per futili motivi, ma che ha rischiato di avere conseguenze molto gravi. Attimi di terrore mercoledì sera a Concorezzo, dove una discussione tra due famigliari ha portato al ferimento di uno dei due e al conseguente intervento di sanitari e Forze dell'ordine. Nel corso dell'alterco, infatti, uno dei due uomini (affetto da disturbi del comportamento) ha impugnato un coltello e si è colpito con violenza alla coscia e all'inguine. Colpi auto-inferti che hanno indotto i presenti a allertare immediatamente i sanitari e le Forze dell'ordine, giunte prontamente sul posto.

Il trasporto in ospedale

Sul posto si sono quindi portati i Carabinieri di Vimercate e i soccorritori, chiamati a intervenire con prontezza sull'uomo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, quest'ultimo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Vimercate per curare le ferite auto-inferte. Nel corso della visita l'uomo è stato sottoposto anche a un controllo di tipo psichico per capire le motivazioni che l'hanno portato a un tale gesto. Dal canto loro, invece, i Carabinieri di Vimercate sono stati impegnati per fare chiarezza su quanto accaduto nell'abitazione concorezzese.