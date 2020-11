Lite in strada a Bernareggio

Lite in strada questa notte a Bernareggio.

Lite in strada

L’episodio risale a questa notte in via Garibaldi all’altezza del civico 19 dove sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Monza. Il sopralluogo è stato fatto a mezzanotte insieme all’ambulanza dei Volontari di Vimercate per un ragazzo di 20 anni coinvolto nella vicenda. Inizialmente i soccorsi sono stati attivati in codice giallo, poi alla fine non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Carabinieri anche a Veduggio

Sempre questa notte i Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno effettuato un sopralluogo a Veduggio con Colzano, in via Carlo Cattaneo 5. Su posto è arrivata anche un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza che ha soccorso una donna di 70 anni, trasportata successivamente all’ospedale di Desio in codice verde per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

