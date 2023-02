Lite per un parcheggio, investe un pedone e poi tenta anche di schiacciarlo

Ha investito un uomo che stava riservando il parcheggio ad un conoscente. Non contento, dopo averlo travolto una prima volta ha tentato anche di schiacciarlo. Il conducente è stato rintracciato e denunciato.

Scena incredibile nel centro di Seregno

Una scena incredibile avvenuto nei giorni scorsi a Seregno , nella centralissima Via Medici. Un quarantenne, a bordo di un’auto in compagnia di un amico, ha individuato un posteggio libero. Il traffico era particolarmente intenso, il giovane è sceso dall’automobile e si è fermato nello stallo di sosta individuato, per evitare che altri lo potessero occupare. Il conducente dell’automobile doveva effettuare il giro dell’isolato per poter posteggiare, regolarmente, nel punto individuato.

Follia scattata per un parcheggio

In quel frangente, a bordo di un’altra vettura, giungeva un cittadino di Meda di 67 anni; ha visto il posto auto vuoto, o, meglio, occupato dal pedone in attesa dell’amico. Il conducente non ha voluto sentir ragioni, voleva occupare il posteggio con la sua auto; ha quindi intimato al quarantenne di spostarsi. Quest'ultimo ha provato a spiegare che quel posto lo aveva individuato prima lui e che stava semplicemente aspettando che il suo amico terminasse il giro dell’isolato per potersi inserire correttamente nello stallo.

Lo ha investito e poi ha tentato di schiacciarlo con l'auto

Il 67enne non ha gradito la risposta del giovane seregnese, ha inserito la prima marcia e lo ha investito. Poi, ha inserito la retromarcia, per riprendere “la rincorsa” per tentare di investire nuovamente il quarantenne.

L'allarme lanciato dai passanti, increduli

Alcuni presenti, sgomenti, hanno iniziano a gridare. E’ partita immediatamente una chiamata alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Seregno, le pattuglie sono corse sul luogo.

L'intervento tempestivo della Locale

Le sirene delle autoradio della Polizia locale hanno interrotto la follia del conducente. L’uomo ha desistito dall’azione criminale e si è allontanato.

Solo lievi ferite

Gli agenti hanno prestano le prime cure al ferito. Fortunatamente il giovane ha riportato pochi lievi ferite. L’autovettura utilizzata per investire il ragazzo è stata individuata dalla Locale, a distanza di qualche isolato, abbandonata in doppia fila. Naturalmente, è stata immediatamente rimossa dagli agenti della Polizia Locale.

Il 67enne è stato denunciato a piede libero

Il nucleo di sicurezza urbana della PL ha ricostruito minuziosamente l’accaduto. Il conducente è stato individuato nei giorni scorsi e denunciato all’Autorità giudiziaria in stato di libertà.