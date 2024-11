Nella mattinata del 25 novembre 2024, i Carabinieri della Stazione di Carate Brianza hanno denunciato in stato di libertà un 16enne residente a Casatenovo, in provincia di Lecco, con l’accusa di minaccia, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca.

Lite tra coetanei alla fermata dell'autobus: un 17enne ferito da un coltello e un 16enne denunciato

Intorno alle 8:00, i militari sono intervenuti presso un istituto scolastico del centro brianzolo, dopo una richiesta di soccorso giunta tramite il numero di emergenza NUE112. Sul posto, un giovane tudente 17enne è stato trovato con una vistosa ferita alla mano sinistra, ancora sanguinante.

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che il ragazzo era rimasto coinvolto in una discussione per futili motivi con tre coetanei nei pressi della fermata dell’autobus in viale Brianza. Durante l’alterco, uno dei giovani aveva estratto un coltello a serramanico, puntandolo alla pancia della vittima, che si era ferita al palmo della mano nel tentativo di difendersi.

Le indagini e le testimonianze raccolte hanno consentito di individuare immediatamente l’aggressore, che nel frattempo si era recato presso l’istituto scolastico che frequenta. La vittima è stata trasportata all’ospedale dai sanitari del 118 e successivamente dimessa con una prognosi di 15 giorni.

Il 16enne, che si era disfatto del coltello prima dell’arrivo dei Carabinieri, è stato condotto presso il Comando di Carate Brianza per le formalità di rito e poi affidato ai genitori. Dell’accaduto è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.