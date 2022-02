Lite tra colleghi degenera, donna finisce in ospedale

Cesano Maderno

Una 55enne è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso di Desio.

Una lite tra colleghi di lavoro degenera e una donna finisce in ospedale. E' successo questo pomeriggio a Cesano Maderno.

Lite tra colleghi degenera

Erano da poco passate le 16.30 di oggi, giovedì 3 febbraio, quando in una ditta del quartiere Villaggio Snia sono stati allertati i soccorsi in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza - urgenza. Da quanto è stato possibile ricostruire finora sembra che all'interno di una ditta di via Marconato due colleghi abbiano avuto una lite, e che ad avere la peggio sia stata una 55enne che, spintonata, è finita a terra.

Sul posto automedica e ambulanza

Le condizioni della donna sono parse molto serie in un primo momento, tanto da richiedere l'intervento di un'ambulanza della Croce Rossa di Misinto e di un'automedica. Alle 18 in punto, ultimati gli accertamenti e le prime cure sul posto, l'ambulanza con a bordo la donna è partita verso il Pronto soccorso dell'ospedale di Desio, in un più rassicurante codice giallo. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno.