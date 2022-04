A Lentate

Vigilia di Pasqua movimentata in via Capitano Mario Riva: sono intervenuti Carabinieri e ambulanza.

Lite tra vicini, 57enne finisce in ospedale. E' successo alla vigilia di Pasqua a Lentate sul Seveso.

Lite tra vicini alla vigilia di Pasqua

Una vigilia di Pasqua decisamente movimentata in via Capitano Mario Riva. In base a quanto ricostruito, intorno alle 16.20 di sabato tra due vicini di casa tra cui ci sarebbero già stati degli screzi sarebbe scoppiato l’ennesimo diverbio. Dalle parole si è passati alle mani e sarebbero volati dei pugni.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, oltre a un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso, i cui volontari hanno trasferito uno dei due litiganti, un 57enne, in codice verde all’ospedale di Desio.