A Carate

Pomeriggio movimentato quello di ieri, domenica 27 marzo, a Carate Brianza.

Pomeriggio movimentato quello di ieri, domenica 27 marzo, a Carate Brianza.

Litiga con un passante e lo aggredisce, l'altro lo colpisce con un bastone

Erano circa le 17.15 quando in via Mosè Bianchi, nelle vicinanze del parchetto cittadino, è scoppiata una lite tra un 41enne brianzolo e un 27enne ucraino, pregiudicato.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire il litigio sarebbe scaturito a causa del comportamento molesto e spericolato del 27enne che alla guida di una minimoto avrebbe effettuato ripetuti passaggi nei pressi del parchetto dove in quel momento si trovano diverse persone e bambini. In seguito alle rimostranze manifestate dal 41enne, il 27enne avrebbe aggredito con minacce di morte l’uomo che, sentendosi a sua volta in pericolo, lo avrebbe colpito con un bastone.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Verano Brianza che hanno provveduto ad identificare entrambi i soggetti. Inoltre è stata fatta intervenire l'ambulanza del 118 che, dopo le cure del caso, ha provveduto a trasportare il 27enne in codice rosso al San Gerardo. Il ragazzo tuttavia si è allontanato volontariamente dal Prono soccorso dell'ospedale nel corso della serata.