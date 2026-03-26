Litigano in stazione e mandano all’ospedale un’ignara cinquantenne

Si devono essere alzati davvero con il piede sbagliato i due uomini che nella prima mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, intorno alle 7,30, hanno litigato nella stazione Lissone-Muggiò, scendendo dal treno 25223 della linea Como San Giovanni-Rho.

Ad avere la peggio, un’ignara cinquantenne

Parole di troppo, sfociate in una colluttazione nella quale ad avere la peggio è stata un’ignara cinquantacinquenne, finita a terra sulla banchina dopo essere stata accidentalmente urtata durante la zuffa. Oltre ai pendolari a bordo del convoglio, rimasto bloccato per una ventina di minuti in stazione.

Immediata la segnalazione della lite alla Polizia Ferroviaria. All’arrivo degli agenti, i due contendenti se la sono data a gambe levate. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa Area Nord Milanese.

Nessun accoltellamento

Le indagini della Polfer sono in corso per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Fin da subito esclusa la voce di un accoltellamento che si era diffusa nelle ore successive alla colluttazione. Come confermato al nostro portale dalla Polizia Ferroviaria, sul treno e nell’area della stazione non sono stati infatti rinvenuti né coltelli, né cocci di bottiglia, né tracce di sangue.