Attimi di grande paura nel tardo pomeriggio di domenica 7 gennaio in via Luigi Porta a Cornate d'Adda. Intorno alle 18, infatti, si è consumata una lite in famiglia che avrebbe potuto avere esiti decisamente peggiori.

Litigio tra i consuoceri rischia di finire in tragedia

Protagonisti della vicenda due consuoceri, di 60 e 66 anni. Uno dei due è poi risultato essere un ex carabinieri, ormai in congedo da oltre vent’anni e mai operativo sul «nostro» territorio. Una lite per futili motivi finita a pugni e con una coltellata e che ha rischiato di avere gravi conseguenze. L’episodio, come detto, è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa in un’abitazione di via Luigi Porta a Cornate d’Adda e che ha visto coinvolti due consuoceri, uno residente nel luogo dell’aggressione uno in via Roma a Casatenovo.

Ignoti i motivi che hanno portato i due uomini a discutere al punto da far sfociare il tutto in violenza: stando alla ricostruzione dei fatti, attorno alle 18, tra i due sarebbero volati insulti e pugni, quindi a un certo punto il cornatese, 66 anni d’età, ha impugnato un coltello da cucina e ha rifilato un fendente alla coscia destra al 60enne casatese.

La chiamata ai soccorsi è stata immediata: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze della Croce Bianca di Merate e dei Volontari di Cornate, oltre ai Carabinieri di Bellusco. Il casatese è stato trasportato all’ospedale di Vimercate in codice giallo, il consuocero è finito invece al Mandic con delle lievi contusioni al volto.