Lo Speranza Agrate calcio sospende l’attività della Prima squadra

L’emergenza coronavirus sbarca anche nel calcio dilettantistico. Nella giornata di ieri, martedì 6 ottobre, lo Speranza Agrate ha infatti comunicato la sospensione dell’attività della Prima squadra. La decisione è arrivata dopo alcune positività riscontrate nella Pontelambrese, avversaria nell’ultimo turno di campionato di Eccellenza.

Il comunicato della società è arrivato ieri, martedì, a poche ore di distanza dalla partita disputata domenica in terra comasca e terminata con il punteggio di 1 a 1.

“A seguito della tempestiva informazione da parte della società ASD Pontelambrese, la società ASD Speranza Agrate comunica che l’attività della Prima Squadra è momentaneamente sospesa – si legge nella nota stampa apparsa sul sito ufficiale del sodalizio agratese – Infatti diversi giocatori della società comasca, ultima avversaria della Speranza Agrate domenica in campionato, sono risultati positivi al Covid-19. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Sportivo, in accordo del medico della Società, hanno momentaneamente sospeso ogni attività della nostra Prima Squadra in attesa che i nostri atleti svolgano ed abbiano il risultato dei tamponi”.