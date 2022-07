Lo urta con il pedale della bici, lui dà in escandescenze e le lancia i sassi

Inavvertitamente l’ha urtato con il pedale della bicicletta, lui ha dato in escandescenze, l’ha insultata e ha iniziato a lanciarle dei sassi.

Mobilitazione di Carabinieri e agenti della Polizia Locale qualche giorno fa alla stazione ferroviaria di Meda per un uomo che ha dato in escandescenze.

Lei lo urta con il pedale della bici, lui dà in escandescenze

In base a quanto ricostruito, un uomo giunto con il treno da fuori città, mentre si trovava nel sottopasso che collega i binari è stato urtato con il pedale della bicicletta da una donna di colore che stava portando il mezzo a mano sulle scale. La reazione dell’uomo, che a quanto risulta aveva anche alzato un po’ troppo il gomito, è stata decisamente esagerata: ha iniziato a inveire contro la donna con insulti razzisti legati al suo colore della pelle e, come se non bastasse, ha preso dei sassi trovati a terra e ha iniziato a lanciarli contro di lei.

Polizia Locale e Carabinieri in stazione a Meda

Tempestiva la chiamata alle forze dell’ordine: in stazione sono accorsi i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno in breve tempo riportato la situazione alla normalità.

Nei confronti dell’uomo al momento non sono stati presi provvedimenti e fortunatamente la donna non è rimasta ferita.