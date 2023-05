Ex Lombarda Petroli, ladro aggredisce i carabinieri e viene fermato con il taser

Si è introdotto all’interno dell’ex Area Petroli di Villasanta per rubare il rame, ma è finito in manette dopo una violentissima reazione contro i carabinieri intervenuti per fermarlo.

Il malvivente è V. D., classe 1989, romeno ufficialmente residente a Milano in zona San Siro, arrestato con le accuse di furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale la sera del 17 maggio.

L'allarme scattato verso le 23 di mercoledì sera 17 maggio

Mancavano pochi minuti alle 23 quando dalla centrale operativa dei carabinieri è giunta una segnalazione di allarme per intrusione all’interno dell’ex deposito di carburanti. All’altezza di una cabina elettrica c’erano tre persone che armeggiavano con delle cesoie per tagliare dei cavi elettrici allo scopo di rubare il rame.

Due dei tre ladri, una volta accortisi dell’arrivo della pattuglia, sono riusciti a scappare a piedi.

Ladro fermato con il taser

Il ladro ha affrontato i militari con una reazione molto dura, a calci e pugni, tanto da procurare a due militari prognosi da 20 giorni ciascuno. Per fermarlo è servito l’uso del teaser, in dotazione alle forze dell’ordine. All’udienza di convalida dell’arresto, il giudice ha stabilito nei confronti del romeno (pregiudicato) la misura dell’oblbigo di dimora a Milano. La procura aveva chiesto la custodia in carcere.