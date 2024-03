L'oratorio di Meda, Avis e Bregoglio piangono il loro instancabile volontario

Si è sempre messo a disposizione della comunità di Meda, impegnandosi in più realtà, nell'oratorio, nel rione Bregoglio e nell'Avis Meda. E in ognuna ha lasciato un segno indelebile. Si è spento a 62 anni Gianni Di Liddo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio ricevuti nelle scorse ore dalla moglie Maria Rosa Pozzoli e dai figli Martina e Giacomo, colpiti da un lutto improvviso. Molti gli attestati di stima, che testimoniano quanto Gianni, storico tappezziere della Flexform da qualche anno in pensione, fosse amato e benvoluto.

"Se pensiamo a Gianni ci vengono in mente tante cose, tante risate e tanti momenti condivisi nel "suo" oratorio - il ricordo di chi frequenta l'oratorio Santo Crocifisso - Da quando il suo tempo libero era diventato più ampio, la sua presenza in cucina, al bar e tra i preziosi volontari che ci aiutano tutti i giorni è sempre stata costante, con il suo carattere schivo ma dal cuore grande grande. Un servizio prezioso che si è sempre trasformato in bene per gli altri. Gianni, ora prega per noi, noi lo faremo per te: aiutaci a continuare questa opera nel tuo ricordo".

"Ciao Gianni, sei stato per noi una colonna, per i giovani “il maestro della frittella”, per i meno giovani sei stato il capo sfilata e indimenticabile uomo in base alla piramide, solo tu sai quanto mal di schiena hai sopportato per le prove del nostro gioco - ha ricordato il Bregoglio - Sei sempre stato disponibile, anche se ogni volta ci dicevi che sarebbe stata l’ultima, ma puntualmente ti smentivi rispondendo “presente” ad ogni richiesta di aiuto. Non ti sei tirato indietro neanche quando il progetto cucina è partito perché hai sempre amato il Palio e il Bregoglio. Noi cercheremo di coltivare quello che ci hai lasciato, probabilmente non riusciremo a friggere 12 frittelle contemporaneamente, ma di sicuro ci scapperà un sorriso quando nel panico qualcuno dirà “ dai che il Gianni ne faceva 12 alla volta!!!” Continua sempre a guardarci da lassù!".