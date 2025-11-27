L’ospedale piange il medico responsabile della Terapia intensiva

Si è spento a soli 62 anni il dottor Antonello Sala; era stato anche direttore sanitario di Avps.

Dal 2018 era responsabile della Rianimazione e della Terapia intensiva dell’ospedale di Vimercate.

Una grave perdita per l’ospedale di Vimercate

Si è spento martedì 25 novembre, a 62 anni, il dottor Antonello Sala. Una grave perdita per il nosocomio cittadino dove il medico aveva svolto gran parte della carriera. Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1989 all’Università degli Studi di Milano, nel 1993 aveva ottenuto la specializzazione in Anestesia e Rianimazione, con indirizzo in Terapia intensiva.

A Vimercate da 25 anni, era stato anche direttore sanitario di Avps

Dopo un breve periodo all’Ospedale di Lecco, nel 2001 era approdato all’ospedale di Vimercate. Dal 1996 al 2010 era stato coordinatore della centrale operativa del 118. Era stato anche direttore sanitario di Avps Vimercate, l’Associazione volontari di pronto soccorso. E per anni era stato anche in servizio sull’automedica, diventando un vero e proprio punto di riferimento per l’associazione.

Due anni fa il rinnovo dell’incarico di responsabile della Terapia intensiva

Responsabile della Unità di Rianimazione dal 2013, da febbraio 2023 aveva anche ricevuto dall’attuale direttore generale di Asst Brianza Marco Tersalvi, il rinnovo dell’incarico di responsabile della struttura di Terapia intensiva.

Alle prese con problemi di salute, ha lavorato fino all’ultimo

Alle prese da tempo con problemi di salute, il dottor Sala ha comunque lavorato fino all’ultimo. E’ ricordato come una persona di grande cuore e un ottimo professionista.

I funerali

I funerali saranno officiati alle 15.30 di oggi, giovedì 27 novembre, nella chiesa parrocchiale di Calco, in provincia di Lecco.