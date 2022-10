Lotta a contraffazione e commercio illegale

Lotta al commercio illegale e ai prodotti contraffatti. E’ questo l’obiettivo perseguito dall’Amministrazione comunale di Desio.

A Desio Polizia Locale contro contraffazione e commercio illegale

"Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare", anche il Comune di Desio sensibilizza sul rispetto del Commercio regolare e si schiera contro il mercato delle "fake goods", promuovendo il commercio regolare. "Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare", è questa la campagna di comunicazione promossa dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise) nell'ambito della lotta alla contraffazione.

Il Comune ha aderito alla campagna del Mise

Obiettivo, evidenzia una comunicazione del Mise, è "promuovere, soprattutto tra i giovani, una maggiore consapevolezza dei gravi danni che comporta l’acquisto online di prodotti falsi, sia sulla salute del consumatore che sull’economia del Paese". "La nostra Amministrazione vuole sensibilizzare sul tema della contraffazione e del mercato irregolare" spiegano il vicesindaco Andrea Villa e l’assessore al Commercio, Samantha Baldo.

Obiettivo: "Ripristinare la legalità"

"Le verifiche per reprimere il fenomeno dell’abusivismo nel commercio e la contraffazione della merce sono sempre al centro delle azioni del Nucleo Informazioni e Commercio della Polizia Locale - ricordano i due assessori di Desio - Tali operazioni rappresentano una concreta manifestazione di volere ripristinare, laddove occorre, la legalità in un settore particolarmente delicato, nel rispetto di una politica annonaria in capo ai nostri agenti, che ringraziamo per la loro costante attività di controllo".