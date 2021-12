Lotta alla droga, arrestato spacciatore al Parco della Porada

E' un 21enne di Seregno

Fermato dai Carabinieri, ha svuotato le tasche e ha consegnato diverse dosi di hashish e marijuana.

Contrasto alla droga e allo spaccio. Arrestato spacciatore al Parco alla Porada di Seregno.

Lotta alla droga, arrestato spacciatore alla Porada

Nei giorni scorsi, alle 23 circa, nell’ambito di un servizio di pattugliamento del territorio focalizzato in particolare al contrasto ai reati predatori e allo spaccio di stupefacenti, un equipaggio della stazione dei Carabinieri di Seregno ha notato un giovane agire con fare sospetto, mentre transitava nelle vie interne del parco comunale "2 Giugno - Alla Porada" .

In tasca hashish e marijuana

I militari sono immediatamente scesi dall’auto e, prima ancora che il ragazzo (un 21enne seregnese, disoccupato, già finito nei guai per reati in materia di stupefacenti e contro la persona) si potesse rendere conto del loro intervento e potesse mettere in atto azioni elusive o fuggire, lo hanno bloccato. Davanti ai militari il giovane ha cominciato a tremare e a sudare freddo. Poi, su loro richiesta, ha svuotato le tasche e ha consegnato diverse dosi di hashish e marijuana.

La perquisizione domiciliare

La successiva perquisizione domiciliare nella sua casa di Seregno ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente circa 30 grammi delle due sostanze, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il giovane è stato quindi posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, al termine della quale è stato messo in libertà senza misure cautelari. Nei giorni scorsi altri due giovani, entrambi minorenni, sono stati segnalati all’autorità amministrativa dopo esser stati trovati con quantitativi di droga per uso personale.