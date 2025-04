Lotta all'abbandono di rifiuti: quattro denunce e tre sanzioni

A Seregno, in poche settimane, quattro denunce e tre sanzioni, tutte per abbandono di rifiuti.

Lotta all'abbandono di rifiuti: scattano denunce e sanzioni

È il risultato di una azione mirata svolta dalla Polizia locale con tecniche di indagine avanzate che hanno documentato una serie di episodi di abbandono illecito di rifiuti in diversi punti del comune e consentito di identificare alcuni responsabili.

In via Resegone tre denunce penali

In via Resegone sono stati registrati sei abbandoni di rifiuti, tre dei quali hanno portato ad altrettante denunce penali. Tra i denunciati, un uomo di 27 anni residente fuori città, R.A., autore di due distinti episodi di abbandono, e un altro, classe 1976, residente anche lui fuori Seregno, dipendente di una ditta di costruzioni. Entrambi dovranno ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria: anche in caso di abbandono di rifiuti da parte di un privato, le sanzioni sono di natura penale.

Le sanzioni amministrative

Oltre alle denunce, sono state comminate tre sanzioni amministrative per insozzamento della sede stradale ai sensi del Codice della Strada, per via del deposito di materiali direttamente sulla carreggiata.

Un ulteriore episodio si è verificato all'esterno della piattaforma ecologica di via Reggio, dove è stato rintracciato l'autore di un abbandono di rifiuti (L.A., seregnese di 54 anni) denunciato in quanto autore materiale dell’illecito.