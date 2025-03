Lotta allo spaccio, controlli della Polizia di Stato intorno alla ex Snia. Giovedì pomeriggio i poliziotti con l'ausilio dell'unità cinofila hanno identificato 80 persone

Controlli della Polizia di Stato

Controlli straordinari della Polizia di Stato nelle aree circostanti la ex Snia di Varedo. Nel pomeriggio di giovedì, diverse volanti si sono radunate sul piazzale all'ingresso del sito dismesso e della vicina stazione ferroviaria e decine di poliziotti hanno passato al setaccio la zona anche con l'ausilio dei cani antidroga.

L'ausilio dell'unità Cinofila

I controlli straordinari nei luoghi circostanti alla ex Snia erano stati pianificati in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presso la Prefettura di Monza e Brianza, come attività di prevenzione ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e al contrasto dell’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Sono stati impegnati gli operatori della Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza e del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, con l’ausilio di un’unità specializzata dei Cinofili della Polizia di Stato della questura di Milano. Sottoposti a controllo sia i frequentatori delle vie adiacenti sia le attività economiche vicine, nonché la stazione ferroviaria.

Controllate 80 persone

Nel corso delle operazioni sono stati controllate tre attività commerciali e identificate 80 persone, di cui 64 età compresa tra i 18 e i 30 anni e 12 minori. Pochissimi i cittadini varedesi, la maggior parte degli identificati proviene da paesi nell’hinterland milanese. Tra le persone controllate, 22 persone hanno a proprio carico precedenti per reati contro il patrimonio quali furti, rapine e truffe, nonché per possesso in luogo pubblico di armi o altri oggetti atti ad offendere. Sono 32 gli stranieri identificati, prevalentemente di origine nordafricana e regolari sul territorio nazionale.

Rinvenuta hashish nel bagno di un locale

All’interno di una attività controllata, inoltre, grazie all’ausilio dell’unità cinofila, è stata rinvenuta nel bagno della sostanza stupefacente di tipo hashish avvolta in un involucro di cellophane all’interno di una bustina di plastica di colore verde, dal peso complessivo pari a 11,5 grammi.

All’esito dei controlli effettuati, la Divisione Polizia Amministrativa e la Divisione Anticrimine svolgeranno ulteriori approfondimenti per valutare l’adozione di provvedimenti amministrativi di competenza del Questore, come le misure di prevenzione.

Un bar era già stato chiuso un mese

Già il 31 gennaio il Questore aveva adottato un provvedimento di chiusura per 30 giorni di un locale adiacente all’area industriale dismessa e 20 provvedimenti di fogli di via obbligatorio, a seguito dei controlli svolti dall’Arma dei Carabinieri.