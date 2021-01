Lotteria Italia: tutti i biglietti vincenti. Sorride anche la Brianza

Va a Pesaro, nelle Marche, il primo premio della Lotteria Italia, da 5 milioni di euro: scorrendo i dati degli ultimi dieci anni, la regione non era mai riuscita a fare il colpo grosso, ma nelle recenti edizioni si era già proposta più volte come città fortunata.

Due volte, nel 2012 a Numana e nel 2014 a Senigallia, entrambe in provincia di Ancona, era stato centrato il secondo premio da 2 milioni di euro. Nel 2010, ad Ascoli Piceno, era stato vinto il terzo premio da 1,5 milioni di euro. Ma tra le vincite figurano anche tantissimi premi di seconda e terza categoria. E proprio una delle vincite di quest’ultima categoria è stata centrata in Brianza, a Varedo.

Lotteria Italia: i biglietti vincenti

I numeri sono stati estratti ieri sera, mercoledì 6 gennaio 2021. L’edizione di quest’anno ha visto un brusco calo delle vendite dei tagliandi (-33% rispetto allo scorso anno e il dato più basso degli ultimi 40 anni), cosa che ha influito anche sui premi.

La crisi ha infatti dimezzato i premi di seconda categoria della Lotteria Italia: nella scorsa edizione, c’erano in palio 20 premi da 100mila euro, quest’anno i premi sono 25, ma da “soli” 50mila euro ciascuno. Si restringe anche la platea dei premi di terza categoria: i 100 fortunati intascheranno un premio di 25mila euro. Tra seconda e terza categoria, quest’anno erano in palio 3,7 milioni di euro, quasi due milioni in meno rispetto alla passata edizione.

Tra i premi di terza categoria spiccano molti lombardi. E c’è anche un fortunato vincitore che ha acquistato il suo tagliando a Varedo.

Elenco premi vincenti giornalieri già assegnati

Ma non ci sono solo i premi fino a 5 milioni di euro: nei giorni precedenti è stato possibile partecipare tramite il proprio biglietto all’estrazione di premi giornalieri. Nell’elenco si segnalano anche due vincite a Lissone.

E se vinco che cosa devo fare?

La richiesta di incasso di una vincita va inoltrata entro 180 giorni dalla pubblicazione dei numeri vincenti nel bollettino ufficiale. Oltre questo termine decade il diritto ad avere il premio. Il biglietto vincente inoltre deve essere conservato integro e presentato in originale.

Due le alternative:

presentare di persona il biglietto integro e originale presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma;

spedire il biglietto con raccomandata A/R (a rischio del possessore) presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, indicando le proprie generalità, indirizzo, e modalità di pagamento scelta, se assegno circolare o bonifico bancario o postale; presentare il biglietto presso un qualsiasi sportello di Banca Intesa Sanpaolo che invierà il biglietto all’ufficio Premi Lotterie Nazionali per conto del vincitore, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

