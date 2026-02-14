L’ultimo bouquet di San Valentino: Lesmo saluta il suo storico fiorista

C’è un’ironia malinconica nel destino scelto per l’ultimo giorno di attività: proprio oggi, sabato 14 febbraio, nel giorno dedicato agli innamorati e al trionfo dei bouquet e dei mazzi di rose, rigorosamente rosse, il negozio “Dillo con un fiore”, che si trova nel piccolo “centro commerciale” di via 25 Aprile, chiude definitivamente i battenti. Da domani, Lesmo sarà un po’ meno colorata e, soprattutto, rimarrà senza il suo storico punto di riferimento per il settore floreale.

Un passaggio di testimone lungo quarant’anni

Le due titolari Giuseppina Castelluccio e Doriana Biffi, che hanno gestito l’attività nell’ultimo decennio, hanno scelto questa data simbolica per congedarsi dalla propria clientela. Erano subentrate circa una decina di anni fa, raccogliendo un’eredità importante e riuscendo a mantenere viva una tradizione di professionalità e cortesia. Nonostante l’impegno e il legame creato con i cittadini, la decisione della chiusura è ormai irrevocabile.

“Si tratta di una vera scelta di vita che riguarda entrambe e che abbiamo preso poco tempo fa – hanno sottolineato le due titolari – Sentiamo che è arrivato il momento di girare pagina e di scrivere un nuovo capitolo delle nostre vite. Ringraziamo di cuore tutta la clientela che in questi giorni, soprattutto oggi, quando hanno saputo della nostra chiusura, ci hanno omaggiato con i loro abbracci e con le parole di ringraziamento che porteremo sempre nel cuore. Abbiamo però una certezza: tutti gli attestati di stima che stiamo raccogliendo in queste ore rappresentano un riconoscimento importante del nostro lavoro”.

Le radici nel 1986: “I fiori di Sergio”

Per i lesmesi di lunga data, quel negozio non è solo un esercizio commerciale, ma un pezzo di storia del paese. La storia ebbe inizio lontano, nel 1986, quando Sergio Canestrelli aprì l’attività con il nome di “I fiori di Sergio”. Per decenni, Sergio è stato l’anima del negozio, accompagnando i momenti più importanti della vita della comunità: dai battesimi ai matrimoni, fino agli addii più dolorosi.

Originario di Pescia, cittadina in provincia di Pistoia soprannominata “La città dei fiori”, Sergio ha sempre avuto a che fare con le piante, fin da quando, da ragazzo, lavorava nelle serre del suo paese. Poi, nel 1986, la decisione di trasferirsi in Brianza e aprire la propria attività di fiorista. «Non è stato tutto rose e fiori diciamo – aveva raccontato Sergio al Giornale di Vimercate – Però questo lavoro mi ha sempre divertito e quindi l’ho portato avanti con passione e dedizione”.

Una serranda che si abbassa

Con la chiusura di “Dillo con un fiore”, Lesmo perde un altro pezzo del suo commercio di vicinato, quel tessuto fatto di volti noti e consigli fidati che fatica sempre più a resistere alla velocità dei tempi moderni. Oggi, tra un’ultima rosa confezionata e un saluto commosso, le titolari chiuderanno per l’ultima volta quella porta che per quarant’anni ha profumato la via. Da domani, per i cittadini di Lesmo, “dirlo con un fiore” richiederà purtroppo qualche chilometro in più.