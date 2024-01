L'ultimo saluto a Beatrice Verpa, moglie di Valentino Giambelli

Era gremita questa mattina, mercoledì 10 dicembre, la chiesa di San Zenone, a Omate di Agrate Brianza.

Tante le persone intervenute per l'ultimo saluto a Beatrice Verpa, scomparsa a 88 anni, moglie di Valentino Giambelli, morto nel 2019, noto costruttore e a lungo patron del Monza Calcio.

Il funerale officiato dall'ex decano

Amici e parenti, guidati dai tre figli Paola, Elio e Michele, hanno accompagnato la bara nel brevissimo tragitto da Villa Trivulzio, la dimora di famiglia che si affaccia sulla piazza di Omate, alla chiesa. A celebrare le esequie l'ex decano del Vimercatese ed ex responsabile della Comunità pastorale di Vimercate e Burago, don Mirko Bellora, affiancato dal responsabile della Pastorale giovanile della Comunità Casa di Betania, don Davide Cardinale.

Presenti anche alcune vecchie glorie del Monza Calcio

Tra i presenti anche il sindaco di Agrate, Simone Sironi, diversi esponenti delle forze dell'ordine del territorio (tra loro anche il comandante della compagnia di Vimercate, capitano Giuseppe Della Queva) e alcune vecchie glorie del Monza Calcio guidate da Fulvio Saini, storico capitano dell'epoca di Valentino Giambelli.

Il ricordo di don Mirko

Don Bellora ha ricordato in particolare la forza di Beatrice Verpa, vero motore e colonna della famiglia, spalla indispensabile per l'amato Valentino. Una forza che non l'ha abbandonata anche a seguito del terribile lutto per la perdita del figlio Guido.

La lettera dei figli

Durante l'omelia il sacerdote ha anche dato lettura di una commovente lettera con cui i figli hanno voluto ringraziare la madre per quanto fatto mettendo sempre la famiglia davanti a tutto.

Ora riposa accanto a Valentino

Al termine delle esequie la bara è stata trasferita al cimitero della frazione, dove Beatrice Verpa è stata tumulata accanto all'amato Valentino.